Спорт Итоги Олимпиады в Токио. Украина завоевала 19 медалей и заняла 44 место

2021-08-08 12:00

Украинские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наша страна занимает 44 место в медальном зачете между Косово и Белоруссией. Об этом свидетельствуют данные организационного комитета "Токио-2020".

Так, в активе Украины находится 19 медалей:

1 золотая;





6 серебряных;





12 бронзовых.

По общему числу наград Украина заняла более высокое место - 16-е.

В пятерке лидеров Соединенные Штаты, Китай, Япония, Великобритания и Россия.

Первыми идут американцы – у них 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. После них – китайские спортсмены, которые завоевали 39 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Третье место заняли японцы, у которых 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. После них идет Великобритания, спортсмены которой сумели завоевать 22 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовые медали.

Пятерку лидеров закрывают спортсмены из России. Они завоевали 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

При этом по общему числу наград Россия на третьем месте после США и Китая.

Топ-20 национальных сборных выглядит так

А вот в компании каких стран оказалась Украина

Сегодня, в Токио пройдет церемония закрытия Игр и флаг сборной Украины понесет двукратная призерка Людмила Лузан.

Напомним, вчера 15-летний украинский спортсмен Алексей Середа в категории прыжков в воду с вышки занял шестое место. Для него это первые Олимпийские игры. Первые две позиции заняли спортсмены из Китая, а бронзу добыл - великобританец.