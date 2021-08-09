Украина Появились подробности состояния избитого танцора Дорофеевой

2021-08-09 21:00

По словам отчима парня, семья продолжает собирать деньги на его долгосрочное лечение. Сколько он пробудет в коме - неизвестно.

Избитый сотрудником УГО танцор украинской певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко находится в стабильно тяжелом состоянии. Выводить его из медикаментозного сна пока не планируется. Об этом сообщает "Обозреватель".

Медики прогнозируют, что пострадавший может пробыть в коме еще несколько месяцев. А также обнадеживают, что в их практике уже были подобные случаи, и утверждают, что пациентов удавалось выводить в нормальное состояние.

Отчим Евгения Гончаренко Вячеслав рассказал, что левая часть тела парня полностью обездвижена. Ежедневно на лекарства уходит от трех до пяти тысяч гривен.

Кроме этого, по словам мужчины, напавший на Евгения сотрудник УГО "регулярно избивал людей". Данную информацию передали полиции.

Напомним, в Киеве возле выхода из ночного клуба Lift избили танцора балета Дорофеевой.