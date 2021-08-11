Украина С 12 августа в Киеве скоростной трамвай снова будет ходить от станции Старовокзальная - схемы движения

2021-08-11 15:46

В Киеве возобновляется движение скоростного трамвая от станции Старовокзальная. Он начнет курсировать с 12 августа.

Как сообщает пресс-служба КГГА, схемы движения трамвайных маршрутов №1, №3 и временного автобусного маршрута №2-Т не будут изменены:

  • маршрут №1 - Станция Старовокзальная - Михайловская Борщаговка
  • маршрут №3 - Станция Старовокзальная - станция Ромена Роллана;
  • временный автобусный маршрут №2-Т - Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога.
  • В пресс-службе обращают внимание на то, что из-за ремонта трамваи будут проходить станцию Индустриальную транзитом, не беря и не высаживая пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №1-Т, №3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

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Адаптивный карантин в Украине продлен до 1 октября - есть решение Кабмина 2021-08-11 14:21