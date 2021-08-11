С 12 августа в Киеве скоростной трамвай снова будет ходить от станции Старовокзальная - схемы движения
2021-08-11 15:46
В Киеве возобновляется движение скоростного трамвая от станции Старовокзальная. Он начнет курсировать с 12 августа.
Как сообщает пресс-служба КГГА, схемы движения трамвайных маршрутов №1, №3 и временного автобусного маршрута №2-Т не будут изменены:
- маршрут №1 - Станция Старовокзальная - Михайловская Борщаговка
- маршрут №3 - Станция Старовокзальная - станция Ромена Роллана;
- временный автобусный маршрут №2-Т - Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога.
- В пресс-службе обращают внимание на то, что из-за ремонта трамваи будут проходить станцию Индустриальную транзитом, не беря и не высаживая пассажиров.
Движение временных автобусных маршрутов №1-Т, №3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.