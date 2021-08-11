Экономика Обвал закончился? Доллар на межбанке вернулся к росту

2021-08-11 21:00

 

От сегодняшних торгов на межбанковском рынке зависит курсовое поведение доллара до конца месяца, считают аналитики

Доллар 11 августа после падения по официальному курсу продолжил расти на межбанке до 26,80-26,82 грн. Торги по доллару начались с постепенного роста спроса, что отразилось на котировках, объяснили аналитики Minfin.

Повышение курса началось еще накануне – на фоне активного участия Национального банка (НБУ) в торгах. Сегодня судьбу рынка тоже решит НБУ. Если НБУ продолжит активно выкупать "дешевую" валюту и подталкивать этим котировки вверх, то экспортеры и спекулянты поддержат его и будут максимально играть "на повышение". Тогда курс может вернуться к 27 грн/долл. и выше.

Также на гривню будут влиять расчеты по аукциону ОВГЗ.

"В зависимости от поведения Нацбанка и будет формироваться ситуация на межбанке уже до конца месяца. Тем более, что сегодня пройдут расчеты по вчерашнему аукциону ОВГЗ – Минфину перечислят 2,673 млрд гривен, но и погашаются облигации на 11,2 млрд гривен и проценты еще по трем другим выпускам гривневых бумаг. В итоге, на рынок выйдет дополнительная гривна в пределах 8,5 млрд гривен",- отмечают эксперты.

 

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