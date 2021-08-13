Мир США направляют в Афганистан три тысячи военных для защиты своего посольства в Кабуле

2021-08-13 14:23

Власти США направляют в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства страны в Кабуле.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в рамках эвакуации сотрудников американского посольства в Афганистане министр обороны США Ллойд Остин распорядился "направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности" этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены "три батальона" в ближайшие 48 часов – около 3 тысяч военнослужащих.

По его словам, размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер.

"Министр обороны поручил Пентагону временно разместить силы] для обеспечения возможностей по безопасности гражданского персонала США и партнеров. Это временная миссия на ближайшую перспективу", – добавил Кирби.

Вывоз гражданских должен завершиться к 31 августа. При этом в Пентагоне затруднились назвать масштабы военного присутствия США в Афганистане после этого числа.