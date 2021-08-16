Коронавирус Заблудившийся в Карпатах мальчик рассказал, как выжил

2021-08-16 22:00

 

Заблудившийся в Карпатах шестилетний мальчик Алеша, которого спустя 30 часов поисков обнаружили двое добровольцев, рассказал, что ничего не ел все это время и спал на земле, сообщает ТСН.

В издании рассказали, что для ребенка это был первый поход в горы с родственниками.

"На поиски ребенка подняли почти полтысячи спасателей, полицейских, лесников, кинологов с собаками и волонтеров", - рассказали в сюжете.

В итоге Алешу нашли двое добровольцев-волонтеров.

Известно. что от тропинки, ведущей на гору, он отошел почти на два километра.

Напомним, 14 августа во время подъема группой туристов из г. Коломыя по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения.

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