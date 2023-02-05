ВОЙНА В Украине По всей Украине будет снег, в Карпатах ударят сильные морозы: в Укргидрометцентре дали прогноз на воскресенье

2023-02-05 12:00

В Украине 5 февраля прогнозируют снегопады по всей стране (в Крыму – снег с дождем) и минусовую температуру и днем, и ночью (кроме южных регионов, где в светлое время суток ожидается небольшой плюс на термометрах).

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра. Наиболее низкая температура, судя по метеорологической карте, будет во Львовской области (от -8 до -10 градусов ночью и от -7 до -5 днем). В Карпатах будет еще холоднее (ночью от-11 до -16, днем от -6 до -11).

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что на дорогах страны местами возможна гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве и Киевской области в этот день пройдет небольшой снег. Температура будет в пределах от -5 до -7 градусов ночью и от -1 до -3 днем.

Добавим: в начале следующей недели (с 6 февраля) в Украину придет еще большее похолодание. Местами столбики термометров опустятся до -14 градусов, заявили ранее в Укргидрометцентре.