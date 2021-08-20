Спорт Матч сборной Казахстана против сборной Украины могут перенести из-за вспышки коронавируса

2021-08-20 14:46

В среду, 1 сентября, сборная Казахстана примет сборную Украины в рамках четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Поединок должен пройти в столице Казахстана Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Однако, по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, этот поединок могут перенести в другую страну из-за вспышки коронавируса в Казахстане.

"Матч сборной Украины, возможно, перенесут из Казахстана, где сейчас вспышка коронавируса. На данный момент есть два варианта - или матч без зрителей в Казахстане, или перенес в другую страну.

Решение должны принять в начале следующей недели", - написал Бурбас в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что сборная Украины после трех сыгранных матчей занимает второе место в группе D, набрав 3 очка. Казахстан, который провел только две игры, идет последним, имея в своем активе 1 балл.

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