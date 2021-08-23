Детали С чего начать знакомство с японской кухней

2021-08-23 16:26

С чего начать знакомство с японской кухней

Суши — одно из самых узнаваемых блюд японской кухни. Благодаря аутентичному вкусу и оригинальной подаче они приобрели массовую популярность во всем мире. Множество рецептов и способов приготовления вызывает головокружение. Плюс их оригинальное оформление радует не только вкусовые рецепторы, но и зрение.

Однако вместе с этим у многих людей, которые не пробовали восточные изыски, возникают некоторые сомнения. Чтобы их развеять, выбирая доставку суши, обращайте внимание на сорта рыбы, используемые для приготовления блюда, технику, а также свежесть ингредиентов. Немаловажное значение имеют известность службы доставки и навыки человека, который готовит блюдо. Узнаем, как впервые попробовать вкусные и полезные изыски японской кухни.

Как выбрать блюдо

Если для вас японская кухня скрыта под завесой неизвестности, предлагаем начать с изучения основных разновидностей и отличий между ними. Наиболее популярными являются суши и роллы. Первые также называют нигири. Это блюда, которые представляют собой сформированный вручную комок риса, покрытый японским омлетом или морепродуктом (слайсом рыбы, креветкой или другими начинками). Роллы или маки — это не менее популярный вид японской еды. Он напоминает небольшие рулетики с начинками внутри. Роллы представлены большим разнообразием видов. Различают:

хосомаки. Это базовый вариант маки (в переводе «хосой» означает «тонкий», «тощий»). Ролл состоит из нори, риса и одного вида начинки (например, огурец, рыба, омлет). Это самый маленький вид. Диаметр одного куска составляет 2–3 см. Может, поэтому их очень любят дети;

футомаки. Еще одна популярная разновидность. Называется так, поскольку в переводе с японского «футой» означает «толстый». Этот более сытный вариант с диаметром около 4–6 см. Внутри футомаки должно быть не менее четырех ингредиентов (например, рыба, морепродукты, авокадо и овощи);

урамаки. «Ура» по-японски означает «перевернутый». В роллах урамаки рис снаружи, а водоросли с начинкой — внутри. Часто их посыпают икрой и кунжутом, слайсами маринованной рыбы. Традиционно один ролл режут на 8–10 частей;

роллы в темпуре. Это различные виды маки, которые обмакивают в специальное японское тесто и обжаривают в горячем масле. Темпура придает блюду хрустящий вкус и характерный золотистый цвет. Сочетание пикантной корочки с нежным содержимым дает незабываемые вкусовые ощущения.

Лучше всего предложенные японские блюда сочетаются с соевым соусом, маринованным имбирем и хреном васаби.

Как попробовать японскую кухню

Самый простой способ впервые продегустировать суши или роллы — воспользоваться доставкой. В комфортной домашней обстановке можно не только попробовать кулинарный изыски, но и научиться пользоваться палочками. Согласно японскому этикету, именно их нужно использовать за столом. Если же овладеть этими столовыми приборами не получается, никто не запрещает есть руками. Для японцев это так же актуально, как для наших соотечественников вилка и нож.