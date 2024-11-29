Политика Лидеры стран Балтии, Скандинавии и Польши договорились увеличить помощь Украине

2024-11-29 18:28

Лидеры стран Балтии, Скандинавии и Польши договорились увеличить помощь Украине, в частности, поддержку ОПК и нарастить поставку боеприпасов. Об этом говорилось на саммите в шведском Хапсунде, о чем свидетельствует совместное заявление участников мероприятия.

В саммите приняли участие главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции. Они обсудили ключевые вопросы безопасности в условиях усиления угроз для евроатлантического региона.

Участники встречи заявили о необходимости консолидации усилий по поддержке Украины и усилению давления на Россию.

Главы правительств стран единодушно заявили о важности усиления военной помощи Украине. Они подчеркнули, что их страны - лидеры по объемам военной поддержки на душу населения и намерены продолжать эту работу.

В ближайшие месяцы планируется увеличить объемы помощи, в частности, поддержку украинской оборонной промышленности и обеспечение поставок боеприпасов.

Лидеры подчеркнули, что стойкость и мужество Украины в противостоянии российской агрессии должно быть подкреплено надежной международной поддержкой. Также высказался призыв к другим странам приобщиться к этим усилиям.

Участники саммита поддержали План победы Украины, направленный на достижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира, а также на полную интеграцию Украины в европейские и евроатлантические структуры.

Лидеры стран Балтии и Скандинавии признали Россию наибольшей угрозой региональной и глобальной безопасности. В совместном заявлении подчеркивается, что агрессивные действия РФ, включая незаконную войну против Украины и использование гибридных методов, серьезно подрывают мир и стабильность.

Участники договорились продолжать работу над сдерживанием и противодействием российской агрессии, усилением санкций против россии и поддерживающих ее агрессию. Кроме того, они подтвердили намерения укреплять оборонные возможности своих стран и общую безопасность евроатлантического региона.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram отреагировал на это заявление. Он поблагодарил страны Балтии, Северной Европы и Польши.

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