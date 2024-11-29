ВОЙНА В Украине США готовит для Украины большой пакет военной помощи почти на миллиард долларов

2024-11-29 14:35

Администрация президента США Джо Байдена готовит для Украины пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов, который должен быть официально объявлен до следующего понедельника. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что пакет будет включать в себя разнообразное оружие, направленное на сдерживание наступления российских войск. Среди предусмотренных поставок:

противотанковое оружие

мины

беспилотники

ракеты Stinger

боеприпасы для систем HIMARS

кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS

Ожидается, что официальное сообщение в Конгресс США по этому пакету поступит уже в понедельник. Однако содержание и размер помощи могут измениться к моменту подписания документа Джо Байденом.



Этот пакет станет самым большим использованием президентского полномочия (Presidential Drawdown Authority, PDA) для экстренного выделения оружия из складов США. Ранее такие пакеты обычно составляли $125–250 миллионов, а сейчас у Байдена есть доступ к еще $4–5 миллиардам PDA, одобренных Конгрессом.