Спорт Прогноз повторного боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком ото известного тренера

2024-11-29 20:34

Авторитетный тренер Андре Розье высказался о втором бое Тайсона Фьюри с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам специалиста, британец не должен набирать вес для реванша.

"Фьюри нужно сбросить вес, ведь Усик - эфемерный, он хорошо двигается, контролирует атмосферу. Это то, что он делает на протяжении всей своей карьеру. Украинская система бокса невероятна. Усик знает, что делать на ринге.

Если Фьюри даст ему фору в весе или подвижности, то это будет повторение первого боя. Возможно, реванш тогда даже закончится нокаутом. Честно говоря, это мое мнение о поединке", - сказал Розье в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

subscriber subscriber

Еще по теме

Легендарный победитель Виталия Кличко Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Усика

2024-11-29 09:29

Тайсон Фьюри в соцсетях оставил послание Усику перед реваншем

2024-11-25 09:36

Александр Усик сделал заявление о повторном поединке против Тайсона Фьюри

2024-11-22 14:35

Фьюри показал, как готовится к бою с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком

2024-11-22 09:29

Еще новости в разделе "Спорт"

Прогноз повторного боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком ото известного тренера

2024-11-29 20:34

Легендарный победитель Виталия Кличко Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Усика

2024-11-29 09:29

ПСВ – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

2024-11-27 18:26

Андрей Ярмоленко проходит восстановление после травмы за границей

2024-11-26 09:24
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Прогноз повторного боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком ото известного тренера 2024-11-29 20:34
Легендарный победитель Виталия Кличко Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Усика 2024-11-29 09:29
ПСВ – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов 2024-11-27 18:26
Андрей Ярмоленко проходит восстановление после травмы за границей 2024-11-26 09:24