Украина Сорокалетним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию

2021-08-26 20:00

 

Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что пенсионная система в нынешнем виде приближается к коллапсу.

"Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что единственным выходом является введение пенсионных накоплений.

"Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ [негосударственных пенсионных фондах], рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти", - сказал он.

"Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан", - подчеркнул Марченко.

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Украина

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Сорокалетним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию 2021-08-26 20:00