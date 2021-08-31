Политика 20 лет в Афганистане: США потеряли 2977 солдат и 778 миллиардов долларов

2021-08-31 13:43

За практически 20-летнее пребывание в Афганистане США потеряли более двух тысяч человек.

"Это была тяжелая миссия. За это время было убито 2461 американских военных и гражданских и более 20 тысяч ранено", - заявил глава Центрального командования ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

Он уточнил, что в эти цифры входят 13 американских военных, погибших в результате теракта у аэропорта Кабула 26 августа.

Ранее в Минобороне США заявляли, что на всю военную компанию в Афганистане у США ушли миллиарды долларов.

С 2010 по 2012 годы, когда США держали в стране более 100 тысяч военнослужащих, стоимость этой войны составляла, по данным правительства, почти 100 млрд долларов в год. С 2016 по 2018 годы годовые расходы составили около 40 млрд долларов, а за 2019 год (до сентября) они упали до 38 млрд.

По данным министерства обороны США, траты на военное вмешательство США в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 года составили 778 млрд долларов.

Войска США вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда боевики "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета, два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Всего погибли 2977 человек. Еще более 20 тысяч американских солдат были ранены.