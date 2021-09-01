Під час грози блискавка влучила у підключений до мережі смартфон та вбила молоду дівчину

У Бразилії загинула молода дівчина. Блискавка під час грози влучила просто у смартфон бразилійки. Від електричного розряду вона загинула на місці.
Як повідомляє Globo, інцидент трапився у місті Сантарен, яке розташоване на півночі країни.
Перед загибеллю Раджа Феррейра де Олівейра перебувала в своєму будинку. Вона користувалася телефоном, коли той заряджався від електромережі. Раптово вона отримала сильний удар струмом і знепритомніла.
Батьки дівчини не стали чекати на медиків, вони одразу надали їй першу допомогу та самостійно відвезли дівчину в лікарню. Але попри всі їхні зусилля, після прибуття в міську лікарню Раджа померла.