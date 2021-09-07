Экономика Украина продвигает идею безвиза и ЗСТ с США, — Кулеба

2021-09-07 17:20

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина на переговорах с американскими партнерами продвигает идею заключения соглашений о безвизовом режиме и зоне свободной торговли с США.

Об этом глава МИД сказал в эфире программы «Свобода слова на ICTV».

«Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза... У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, потом тратить их на оборону», - сказал Кулеба.

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Экономика

Украина продвигает идею безвиза и ЗСТ с США, — Кулеба 2021-09-07 17:20
Украинские банкиры рассказали, к чему привела валютная либерализация 2021-09-07 15:24
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Нацбанк обновил курсы основных валют - по чем сегодня доллар и евро 2021-09-07 11:46