Экономика Украина продвигает идею безвиза и ЗСТ с США, — Кулеба

2021-09-07 17:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина на переговорах с американскими партнерами продвигает идею заключения соглашений о безвизовом режиме и зоне свободной торговли с США.

Об этом глава МИД сказал в эфире программы «Свобода слова на ICTV».

«Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза... У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, потом тратить их на оборону», - сказал Кулеба.