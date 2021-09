Украина АНОНС 11 вересня у Києві свято якісної гітарної музики - нове унікальне гітарне шоу СЕРГО ЧАНТУРІЯ

11 вересня о 16:00 в «Universum Hall» (пр. Академіка Глушкова,1 ВДНГ, павільон 6) відбудеться шоу, якого ще не було в Україні. Найяскравіші українські гітаристи та їх зіркові друзі зі США зберуться на одній сцені і не тільки на сцені.

У програмі заходу:

відвідування музею гітар разом з зірками;

майстер-класи,

виступи спеціальних гостей,

концерт

джем-сейшени на різних локаціях центру.

Учасники:

Серго Чантурія - культовий віртуоз гітари, учень знаменитого джазового сенсея Володимира Молоткова, що виступав на одній сцені з грандами світової рок-культури тепер вже законодавець і повноправний правитель в світі інструментальної музики. Учасник легендарних супер-груп Visit і Surer R.



Tom DuBois - американський гітарист, учасник груп Six Foot South, DisJointed. Том навчався грі на гітарі в одному з найкращих музичних навчальних закладів в світі «Musicians Institute» в Лос Анджелесі, серед його вчителів були Scott Henderson і Paul Gilbert, надалі Том і сам був включений до викладацького складу. Займаючи високу посаду в найбільшій ритейловій компанії на ринку музичних інструментів «Guitar Center» і будучи експертом в гітарному бізнесі, Том сприяє просуванню бренду Universum Guitars в США.



Roman Martin - гітарист з Голівуду грав на одній сцені з Steve Vai, Nuno Bettencourt, Steve Morse, Zakk Wylde, Dweezil Zappa, Dug Pinnik (King's X) і іншими метрами американської Рок сцени. У минулому учасник відомих каліфорнійських груп Voice of Dissent, Heavy Justice, Six Foot South. На даний час Roman продюсує свій проект Cadabra і готує до випуску новий сольний альбом з інструментальними композиціями (деякі з них ви зможете почути на концерті 11 вересня).



Юрій Хижняк - композитор, новатор і один з кращих гітаристів Києва. Широко відомий, як в Україні, так і в Європі. Виступ Юрія буде проходити в рамках проекту Flip Side, його дітища і представить собою фьюжн альтернативного року і справді спопеляючого гітарного перформансу.

Ось що каже з цього приводу Серго Чантурія: «Давно ми з вами не проводили цікавих гітарних тусовок. Сподіваюся, ви пам'ятаєте мої гітарні шоу із запрошенням відомих гітаристів, де домашня атмосфера поєднувалась з пафосом і солідністю. Все проходило на найвищому рівні.»

Сьогодні з'явилася можливість відродити цей формат з найяскравішими гітаристами України і зоряними друзями із США. Найголовніше, що все це ми проведемо в унікальному і єдиному в Україні і в усьому світі Історико-музичному культурному центрі «Universum Hall», в Києві на ВДНГ.

Буде цікаво і незвично. Комфорт і всі умови для відпочинку, невимушена дружня атмосфера і, в той же час, високий професійний рівень.

БАР також є!

Офіційний партнер - Агенція StageArt

Організатор шоу: Компанія Universum

Станьте учасниками відродження гітарного руху в Україні! Це буде незабутньо!