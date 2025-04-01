Жизнь Погода в Украине на начало апреля: ожидаются дожди сильный ветер и резкие колебания температуры

2025-04-01 14:45

Погода в Украине в начале апреля будет нестабильной: синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей, порывистый ветер и колебания температур. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Во вторник, 1 апреля: небольшие дожди ожидаются в большинстве регионов, тогда как в северных областях осадки будут умеренными. В то же время на юге и юго-востоке страны обойдется без дождей.

Температура воздуха ночью составит +4…+9°C, днем +8…+13°C, в южных и юго-восточных областях потеплеет до +18°C.

В Киеве ночью возможен небольшой дождь, а днем прогнозируется умеренный. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днем около +10°C.

В среду, 2 апреля: небольшой дождь ожидается в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. В других регионах день пройдет без осадков, однако, ночью и утром на Левобережье возможен туман.

Температура ночью останется в пределах +4…+9°C, днем воздух прогреется до +8…+13°C. В южных и восточных областях будет теплее - до +18°C.

В Киеве 2 апреля прогнозируется небольшой дождь, северный ветер 7-12 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днем около +10°C.

Синоптики советуют быть готовыми к переменчивой погоде и учитывать ветер и дожди, планируя поездки или прогулки.

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