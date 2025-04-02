Спорт Эдди Хирн дал свой прогноз на бой чемпиона IBF Даниэля Дюбуа и Дерека Чисоры

2025-04-02 11:28

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от потенциального боя между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и обязательным претендентом Дереком Чисорой.

По мнению главы компании Matchroom Boxing, ветерану дивизиона будет сложно в поединке с чемпионом из-за неудобного стиля оппонента.

"Чисора уже дрался за титул чемпиона мира, не так ли? Дважды. Это не лучший бой для него. Даниэль Дюбуа - это не тот поединок, который я хочу видеть, но это карьера Чисоры. Если он заслужил это и был назначен на этот бой, это не его вина.

Все дело в стиле. В карьере Чисоры есть определенные стили, которые ему подходят и плохие для него. Стиль Дюбуа - один из тех, который ему не подходит. Но Чисора - легенда", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

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