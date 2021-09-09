Минздрав рассказал, когда у школьников будут требовать ПЦР-тесты

В здравоохранительном ведомстве считают, что школьникам должны измерять температуру. При завышенных показателях, необходимо будет сделать ПЦР или экспресс-тест
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, в каких случаях учеников украинских школ будут тестировать на коронавирусную инфекцию.
Об этом чиновник расскзал в интервью медэксперту ЮНИСЕФ Екатерине БУлавиной.
В частности, он заявил, что у всех школьников перед началом уроков обязательно должны измерять температуру. При повышенных показателях ученика должны направить к его лечащему врачу, где он должен сдать ПЦР или экспресс-тест.
"Это на усмотрение врача", - отметил Кузин.
Чиновник заверил, что обязательного тестирования учашихся вводить не будут. Он пообещал, что в отношении школ подобные меры приниматься не будут.