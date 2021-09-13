Коронавирус Стали известны области Украины, которые лидируют по заболеваемости коронавирусом

2021-09-13 17:00

 

В Министерстве здравоохранения отмечают повышение темпов заболеваемости в стране. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч.

Об этом сообщает Скептик со ссылкой на Правительственный портал.

По информации ведомства, в то же время наблюдается и рост COVID-госпитализаций в стране на 1,5 тысячи.

«По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях», — говорится в сообщении.

Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

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