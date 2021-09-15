Коронавирус В Украине резко взлетело число новых случаев заражения коронавирусом

2021-09-15 10:44

В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заражения коронавирусом, что существенно больше вчерашнего показателя.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

"За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 609 человек; летальных случаев – 93; выздоровели – 1 858 человек", – сообщает Минздрав Украины.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 325 796 человек, выздоровело 2 225 130 человек, летальных случаев – 54 550.

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