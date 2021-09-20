Политика Кулеба назвал цели Зеленского на Генассамблее ООН

2021-09-20 17:00

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что президент Владимир Зеленский в ходе участия в Генеральной ассамблее ООН намерен консолидировать международную поддержку Украины ради противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19", - заявил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Генеральная ассамблея ООН является авторитетной международным площадкой, к которой приковано внимание всего мира. Кроме того, это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

"Президент Украины встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам", - отметил глава МИД Украины.

Глава украинской дипломатии обратил внимание, что красной нитью участия президента в ГА ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма: "Это очень важно. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с Генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма".

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