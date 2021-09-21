Спорт В Киеве 22 сентября изменят работу трех станций метро: названа причина

2021-09-21 22:00

 

В Киеве в среду, 22 сентября, в работе метрополитена возможны изменения из-за проведения футбольного матча за Суперкубок “Шахтер – Динамо”.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале столичного метро.

Перед началом игры, которая начнется в 21.00 на НСК “Олимпийский”, возможно ограничение или закрытие на вход станции метро “Олимпийская”.

После окончания футбольного матча могут закрыться уже три станции: “Олимпийская”, ”Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого”.

Администрация метрополитена, объяснила такие меры предосторожности соображениями безопасности, которые помогут избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций

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