Мир Стоимость лука в Украине выросла до рекордных показателей

2021-09-23 19:20

 

Если цена на овощ вырастет ещё на 10 %, в Украину будет выгодно поставлть лук из Средней Азии. Сейчас цена овоща в Узбекистане и Таджикистане в два раза меньше, чем в Украине

В последнее время на внутреннем рынке Украины стоимость репчатого лука достигла рекордной отметки для этого времени года.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы East-fruit.com.

Так, сейчас цена на лук в Украине составляет 7 грн/кг или 0,26 долл/кг. Это в 2,3 раза дороже, чем годом ранее.

Вместе с тем, в Узбекистане и Таджикистане овощ стоит 0,12 - 0,14 долл/кг. По мнению экспертов, даже при такой разнице экспортировать лук в Украину невыгодно из-за высоких транспортных расходов. Если цена на него вырастет ещё хотя бы на 10%, то в Украине может появиться азиатская продукция.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине

2021-09-23 20:20

Когда в Украину вернется потепление: синоптик Диденко озвучила прогноз

2021-09-23 19:40

Окончание карантина в Украине: глава Минздрава назвал сроки и главное условие

2021-09-23 19:00

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

2021-09-23 17:40

Еще новости в разделе "Мир"

Стоимость лука в Украине выросла до рекордных показателей

2021-09-23 19:20

Высокое давление: какие органы человека подвержены опасности

2021-09-23 18:40

Телескоп Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд около центра Млечного Пути

2021-09-23 10:41

Премьер-министр впервые раскрыл данные о своей семье, оказалось у него шестеро детей

2021-09-22 15:46
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Стоимость лука в Украине выросла до рекордных показателей 2021-09-23 19:20
Высокое давление: какие органы человека подвержены опасности 2021-09-23 18:40
Телескоп Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд около центра Млечного Пути 2021-09-23 10:41
Премьер-министр впервые раскрыл данные о своей семье, оказалось у него шестеро детей 2021-09-22 15:46