Мир Стоимость лука в Украине выросла до рекордных показателей

2021-09-23 19:20

Если цена на овощ вырастет ещё на 10 %, в Украину будет выгодно поставлть лук из Средней Азии. Сейчас цена овоща в Узбекистане и Таджикистане в два раза меньше, чем в Украине

В последнее время на внутреннем рынке Украины стоимость репчатого лука достигла рекордной отметки для этого времени года.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы East-fruit.com.

Так, сейчас цена на лук в Украине составляет 7 грн/кг или 0,26 долл/кг. Это в 2,3 раза дороже, чем годом ранее.

Вместе с тем, в Узбекистане и Таджикистане овощ стоит 0,12 - 0,14 долл/кг. По мнению экспертов, даже при такой разнице экспортировать лук в Украину невыгодно из-за высоких транспортных расходов. Если цена на него вырастет ещё хотя бы на 10%, то в Украине может появиться азиатская продукция.