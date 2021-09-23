Украина Когда в Украину вернется потепление: синоптик Диденко озвучила прогноз

2021-09-23 19:40

В конце рабочей недели погода в Украине будет довольно прохладной, с дождями и порывистым ветром. Однако в выходные и в начале следующей недели следует ожидать потепления.

Второе бабье лето может прийти в октябре. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Давайте разделим улучшение погоды и потепление. Завтрашние сутки принесут в Украину хоть и небольшое, но потепление. Максимально температура воздуха поднимется до +10... +15 градусов. Но улучшение пока отложим", – отметила она.

Как пояснила синоптик, в пятницу, 24 сентября, территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который еще больше испортит погоду. "Он принесет дожди, умеренные осадки и сильный ветер до штормовых порывов 15-22 метров в секунду", – предупредила специалистка.

В то же время, начиная с субботы, 25 сентября, до понедельника, 27 сентября, температуры вновь будут расти.

Диденко также озвучила прогноз в отношении бабьего лета в Украине. Она отметила, что "молодое" бабье лето, которое ежегодно приходится на период с 28-29 августа по 11-12 сентября, уже было. "Более зрелое" обычно наступает в октябре.

"Поэтому будем надеяться, что в октябре оно нас не минует. В какой половине – определенно неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать", – добавила синоптик.