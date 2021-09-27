Коронавирус Как будет работать транспорт в ”красных” зонах карантина: в Минздраве дали ответ

2021-09-27 17:20

Несмотря на рост числа новых случаев COVID-19 и приближение некоторых регионов Украины к "красной" зоне карантина, ограничений в работе общественного транспорта не будет.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил РБК-Украина.

По словам чиновника, полная отмена работы общественного транспорта для невакцинированных граждан - городского, междугороднего - в "красной" зоне невозможна, ведь от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

"Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС. То есть, по сути, областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет", - пояснил Кузин.

"Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять такие меры - они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая", - рассказал главный санитарный врач.

Кузин считает, что вместо полного закрытия транспорта лучше ввести более жесткие эпидемические и профилактические требования. Стоит постоянно использовать защитную маску, проводить дезинфекцию транспорта, регулярно проветривать и следить за скоплением людей как в транспорте, так и на остановках. Это поможет безопасно перевозить людей.