В Украине за сутки число новых случаев COVID-19 возросло в два раза - где сегодня опасно

В Украине за минувшие сутки выявлено 6 552 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель.
Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).
Среди новых заболевших детей – 574, медработников – 165. Также за сутки: госпитализировано – 1 288 человек; летальных случаев – 143; выздоровело – 2 927 человек.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 401 956 человек, выздоровело 2 248 071 человек, летальных случаев – 55 866.