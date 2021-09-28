Коронавирус В Украине за сутки число новых случаев COVID-19 возросло в два раза - где сегодня опасно

2021-09-28 10:45

В Украине за минувшие сутки выявлено 6 552 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).

Среди новых заболевших детей – 574, медработников – 165. Также за сутки: госпитализировано – 1 288 человек; летальных случаев – 143; выздоровело – 2 927 человек.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 401 956 человек, выздоровело 2 248 071 человек, летальных случаев – 55 866.

subscriber subscriber

Еще по теме

Пандемия коронавируса резко снизила продолжительность жизни в Европе и США

2021-09-27 13:03

На выходных в Украине снизилось число новых случаев covid-19 - данные по всем областям

2021-09-27 11:45

Ученые пояснили, почему дети намного легче переносят covid-19

2021-09-25 13:30

Инфекционист Голубовская объяснила, кто никогда не заболеет коронавирусом

2021-09-24 15:25

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине за сутки число новых случаев COVID-19 возросло в два раза - где сегодня опасно

2021-09-28 10:45

Когда ждать возвращения к нормальной жизни - в Pfizer дали прогноз по завершению пандемии

2021-09-28 09:24

Обязательная вакцинация в Украине - почему и кого власть имеет право заставить

2021-09-28 08:15

COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта: что делать

2021-09-27 21:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине за сутки число новых случаев COVID-19 возросло в два раза - где сегодня опасно 2021-09-28 10:45
Когда ждать возвращения к нормальной жизни - в Pfizer дали прогноз по завершению пандемии 2021-09-28 09:24
Обязательная вакцинация в Украине - почему и кого власть имеет право заставить 2021-09-28 08:15
COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта: что делать 2021-09-27 21:40