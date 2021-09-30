Коронавирус В Минздраве назвали точные сроки, когда Украина получит американские лекарства от COVID-19

2021-09-30 09:40

До конца текущей недели каждая область Украины получит американские инновационные лекарства от коронавируса Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab).

"До конца этой недели бамланивимаб и этесевимаб должны доехать до каждой области. Как ими пользоваться - прописано в обновленном протоколе лечения ковида", -сообщил замглавы Минздрава Александр Комарида в Facebook.

По его словам, эти препараты можно назначать пациентам с COVID, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни.

Также Комарида отметил, что на днях Европейская комиссия подписала контракт на поставку упомянутых препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией-производителем.