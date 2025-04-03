Жизнь В апреле в Украине подешевеют еще 100 лекарственных средств - обнародован полный список

2025-04-03 10:27

В апреле в Украине подешевеют еще 100 лекарственных средств украинского производства. Цены снизятся в среднем на 17% благодаря договоренностям с украинскими фармацевтическими компаниями. Об этом информирует глава Минздрава Виктор Ляшко.

Размер скидки зависит от препарата – от 10% до более 60%, за исключением некоторых дорогостоящих лекарств.

В перечень входят медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ОРВИ, болезней дыхательных путей, нервной и эндокринной систем, желудочно-кишечных патологий, а также жаропонижающие средства.

Минздрав также напомнил, что в рамках сотрудничества с национальными производителями достигнуто соглашение о поэтапном снижении цен на еще 205 препаратов. Из них 104 позиции уже подешевели, а еще 101 подешевеет в апреле.

Ранее украинские фармпроизводители подписали декларацию о снижении на 30% стоимости 100 самых популярных лекарств с 1 марта. Всего в сотрудничестве с производителями Минздрав планирует снизить цены на 373 медицинских препарата.

 

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