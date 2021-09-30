Курьезы Бездомная жительница Запорожской области нашла на помойке пакет с пачками денег и вернула хозяину

2021-09-30 11:14

В Бердянске Запорожской области бездомная женщина обнаружила у мусорного бака пакет, в котором были десятки тысяч гривен наличными. Сначала она хотела отдать найденное тому, кто назовет точную сумму по фотографии содержимого пакета, однако позже женщине удалось разыскать владельца и вернуть находку ему. Об этом свидетельствует пост пользователя Facebook Валентины Мамай.

"Возле мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, тому и верну", — написала женщина в соцсети и прикрепила фотографию денег в пакете.

Пользователи сети в комментариях называли разные суммы, от 10 тысяч до 200 тысяч гривен.

Спустя некоторое время Валентина сообщила, что владелец пакета нашелся и даже заплатил ей вознаграждение.  Правда, сумма, которой мужчина отблагодарил местную жительницу, составила 100 гривен. 

Бездомная не расстроилась. Наталья, улыбаясь, сказала: «Моя совесть чиста, это самое главное для меня».

А на вопрос, почему она не забрала эти деньги себе и не начала новую жизнь, отвечает: «Вы правда думаете, что можно начать новую жизнь с тем, что не твое?».

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