Украина Новые жертвы по старой схеме: как мошенники дурят украинских пенсионеров

2021-10-02 13:00

 

Аферисты вспомнили старый “добрый” способ обманывать украинцев. Под предлогом начисления 13-й пенсии, они узнают паспортные данные и реквизиты банковских карт доверчивых хозяев.

Об этом пишет "Сегодня".

Пенсионерка Людмила Баева рассказала изданию, что мошенники сообщили ей о новом постановлении, согласно которому ей положена 13 пенсия. По просьбе злоумышленников женщина принесла документы и банковскую карту, на которую ей осуществляют пенсионные выплаты. Аферисты сфотографировали документы и карту с обеих сторон.

Обманутая пенсионерка так и не дождалась начислений, зато через несколько дней не досчиталась на карте 2 тыс. грн, то есть всей оставшейся суммы. В банке выяснилось, что с ее счета совершили покупку электронной сигареты в интернете.

Стоит напомнить, что социальные работники не ходят по домам с предложениями 13-й пенсии. Никому и ни под каким предлогом нельзя давать свои документы и реквизиты банковской карты.

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