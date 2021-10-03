Украина Украинцам рассказали, кто получит субсидию на новый отопительный сезон

2021-10-03 15:00

Все жители Украины, которые нуждаются в помощи при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, получат господдержку.

Об этом на пресс-конференции в "Укринформе" заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Она сказала, что механизм предоставления субсидий будет стабильно функционировать вне зависимости от того, как проходит отопительный сезон в стране.

"Как бы ни менялись тарифы, все, кто нуждаются в помощи в оплате коммунальных услуг, обязательно получат поддержку от государства", – заверила Лазебная.

Министр отметила, что в госбюджете-2021 на субсидии выделено 35,2 млрд. грн. и парламент рассматривает проект закона об увеличении финансирования помощи субсидиантам на еще более чем 1,2 млрд. грн.

Глава Минсоцполитики также заверила, что при повышении тарифов на коммуналку рост размера субсидий будет происходить в автоматическом режиме.

Лазебная добавила, что при расчете субсидий для граждан из регионов "красной" карантинной зоны автоматически увеличат на 50% нормы потребления основных услуг ЖКХ.

Минсоцполитики ожидает, что размер субсидии на оплату коммуналки в новом в отопительном сезоне составит в среднем порядка 2000 грн.