Украина Каникулы в украинских школах: календарь на 2021-2022 учебный год

2021-10-04 19:20

 

График каникул в школах Украины в 2021-2022 учебном году пока остается неизменным, однако учебные заведения могут корректировать его в соответствии с эпидемической ситуацией в регионе. Однако продолжительность каникул (кроме летних) не должна превышать 30 дней.

Об этом пишет Vseosvita.

График школьных каникул на 2021-2022 учебный год:

Осенние каникулы - от 25 до 31 октября 2021 года.

- Зимние каникулы - от 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

- Весенние каникулы - от 28 марта 2022 по 3 апреля 2022 года.

- Летние каникулы - от 1 июня 2022 до 31 августа 2022 года.

Вместе с тем, учеников могут отправить на дистанционное обучение в случае введения общенационального локдауна.

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