График каникул в школах Украины в 2021-2022 учебном году пока остается неизменным, однако учебные заведения могут корректировать его в соответствии с эпидемической ситуацией в регионе. Однако продолжительность каникул (кроме летних) не должна превышать 30 дней.
Об этом пишет Vseosvita.
График школьных каникул на 2021-2022 учебный год:
Осенние каникулы - от 25 до 31 октября 2021 года.
- Зимние каникулы - от 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года.
- Весенние каникулы - от 28 марта 2022 по 3 апреля 2022 года.
- Летние каникулы - от 1 июня 2022 до 31 августа 2022 года.
Вместе с тем, учеников могут отправить на дистанционное обучение в случае введения общенационального локдауна.