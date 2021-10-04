Украина В ПФУ рассказали о старте выплат повышенных пенсий с 4 октября

2021-10-04 20:00

Сегодня, 4 октября, начата выплата пенсий за октябрь.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

С сегодняшнего дня пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать повышенные пенсии.

Исполняя пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2020 № 849 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем» с 1 октября 2021 пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен.

После установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10340,35 гривен. Кроме того, для указанной категории граждан, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2500 гривен.

Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет с 400 до 500 гривен (в пределах определенного Правительством максимального размера пенсии - 10340,35 гривен). Уже сегодня повышенные пенсии получат те, у кого датой выплаты является 4 число. Другие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты.