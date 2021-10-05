Украина Нападение на патрульных и грабеж в Чернигове: стали известны новые детали

2021-10-05 09:40

В Чернигове полицейский, который выжил после жестокого избиения группой молодых людей, находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на медиков, 30-летний Владимир Савон проходит лечение в нейрохирургическом отделении Черниговской областной больницы. У него диагностированы травма лица, головы и сотрясение головного мозга.

Напомним, в Чернигове ночью в одном из супермаркетов группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них получил более 20 ударов в голову, в результате чего скончался на месте, второго госпитализировали.

По делу об убийстве и грабеже задержаны шесть человек (16-18 лет), накануне пятерых из них отправили под арест.