Украина В «Нафтогазе» придумали как пережить отопительный сезон

2021-10-05 20:00

Глава НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко сделал на днях заявление, которое показывает, что власть пытается создать схему, позволяющую худо-бедно пережить сложную зиму.

Мощный энергетический кризис, который поразил Европу, обещает серьезную турбулентность в ближайшие месяцы. Например, в Нидерландах из-за скачков цен на электричество закрывается крупнейшая на континенте сеть теплиц, что в ближайшем будущем может сказаться на поставках пищевой продукции. Правительство Франции во избежание недовольства населения запретило новые повышения регулируемых тарифов на газ и объявило о снижении налогов на электроэнергию. Европейские правительства напряженно пытаются решить проблему феноменального скачка цен на газ.

В этой ситуации украинская власть не может делать вид, что она в домике и все под контролем. Резкий рост цен на газ поставил под вопрос работу химической промышленности, но самое главное, что он несет огромные риски для населения и, соответственно, бьет по власти. Поэтому сегодня началась битва за отопительный сезон, которая во многом определит с каким рейтингом Зеленский и его партия встретят весну 2022 года.

В этом контексте глава НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко сделал на днях заявление, которое показывает, что власть пытается создать схему, позволяющую худо-бедно пережить сложную зиму. Речь идет о том, что «Нафтогаз» создал так называемую балансирующую группу, куда вошли 30 компаний, поставляющих газ населению. Ключевая задача балансирующей группы – обеспечить приемлемую цену для населения. Это будет достигаться за счет того, что все компании будут получать газ украинской добычи по одинаковой цене – 7,42 гривны за кубометр. При этом Витренко отметил, что этот газ компании не смогут перепродавать на сторону, чтобы заработать высокую маржу за счет шоковых цен, которые сегодня есть на рынке. Тем самым, «Нафтогаз» признал наличие проблемы, которая обозначилась весной этого года, когда дешевый газ Укргаздобычи предназначенный для населения, частные операторы начали продавать промышленным предприятиям, поскольку контракты с «Нафтогазом» не ограничивали их в этом. Это упущение было одной из серьезных ошибок прежнего главы НАК Андрея Коболева. Частники имея возможность перепродавать газ, получили колоссальные сверхприбыли. Особенно перепало структурам Фирташа. Например, если в июле спотовая цена была 13 тыс гривен за тысячу кубов, то в октябре превысила 28 тыс. гривен. Как писала недавно ДФС, только в Запорожской областей один из частных поставщиков заработал 320 млн гривен на перепродаже газа.

Критическая ситуация заставила государство пересмотреть эту ситуацию. Теперь контракты подписываются до мая следующего года, поставщики не имеют право перепродавать газ никому, кроме населения, фиксируется маржа.

Кроме того, в НАКе анонсировали переход на одну платежку вместо двух (как было раньше), введение платы поставщикам газа за использование сетей без повышения цен для населения (оказывается так можно было), введение единого тарифа по всей Украине по распределению газа, а не так как сейчас, когда каждый регион имеет свой тариф.

В общем, стоило разогнать Наблюдательный совет и сразу начали генерить какие-то решения. И рыночные принципы не мешают, и решения находятся. Посмотрим, как это сработает зимой. Потому что ситуация выглядит угрожающе. И самый большой вопрос, хватит ли газа своей добычи, чтобы закрыть эту схему после того, как частники несколько месяцев перепродавали дешевый газ промышленности.