Украина Нажились на украинцах: раскрыта новая схема обмана людей

2021-10-05 20:40

Людей обманывали через подставной "call-центр"

Мошенники каждый день придумывают все новые и новые способы обмана простых украинцев, с целью кражи у них денег. Одну из масштабных схем злоумышленники организовали в Виннице. Они обманывали доверчивых граждан через подставной "call-центр", "операторы" которого выманивали у людей персональные данные, а затем списывали средства с их банковских карточек, инфомирует пресс-центр СБУ.

В ведомстве сообщили, что нелегальный "бизнес" просуществовал более четырех месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн. Суммы впечатляют. В результате пострадало много людей.

Так, по данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города помещение и устроил там работу "call-центра". Для своей "работы" он привлек 25 безработных местных жителей, которые представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные.

Был проведен обыск "call-центра", обнаружена компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование, черновые записи с данными банковских платежных карточек и документация.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.

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