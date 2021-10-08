Мир В ООН заговорили о надвигающемся глобальном кризисе - что нужно делать уже сейчас

2021-10-08 22:12

В результате изменений климата мир ждет глобальный водный кризис. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН, котороый публикует Associated Press.

В документе указано, что начиная с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, во всем мире выросло на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями. Отмечается, что большинство смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, пришлись на Азию.

Частота стихийных бедствий, связанных с засухой, за тот же период выросла на 29%. Наибольший экономический ущерб от засухи был нанесен в Северной Америке, Азии и Карибском бассейне. Всплеск смертей вызванных засухой зафиксирован в Африке.

Как отметили эксперты, уже 25% всех городов мира испытывают регулярную нехватку питьевой воды.

"За последние 2 десятилетия совокупные запасы поверхностных и грунтовых вод на планете, а также воды, содержащейся в почве, снеге и во льдах, сокращались на 1 сантиметр в год", - говорится в докладе.

Также в ООН прогнозируют, что дальнейший рост населения на планете усилит нагрузку на водоснабжение, особенно "в странах Африки к югу от Сахары".

"Число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов человек", - утверждают ученые.

Чтобы изменить ситуацию, специалисты призвали усовершенствовать системы предупреждения для зон, подверженных наводнениям и засухе, а также улучшить координацию работы стран в противостоянии стихийным бедствиям.