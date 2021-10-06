Украина В Кабмине признали, что на переговорах с МВФ возник вопрос слишком высокой цены на газ

2021-10-06 13:12

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ, что потребует дополнительных консультаций. Об этом Марченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности", - отметил он.

По словам Марченко, в МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.

"Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий", - отметил министр.

Также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.