Украина Стало известно, какие в Украине будут тарифы на газ зимой

2021-10-06 19:00

Газовый кризис в Европе затронет весь мир

В Украине многие семьи замерли в ожидании зимы. Высокое повышение коммуналки в отопительный сезон смогут потянуть не все. Украинцам рассказали, какие тарифы будут на газ.

Газовый кризис в Европе, конечно затронет весь мир, а вот в Украине есть свои ресурсы, уверен премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "LB.ua".

По его мнению, ресурсов Украины хватит, чтобы удержать тарифы и спокойно пережить зиму.

Денис Шмигаль отметил, что газовый кризис в Европе затронет весь мир, так как влияет на рынки угля. Но в Украине хватит возможностей удержать тарифы.

В хранилищах Украины сегодня существуют более 18,5 млрд кубов. Это больше, чем в предыдущие годы.

Также обеспечить покой населения в правительстве собираются годовым контрактом от Нафтогаза с ценой 7,96 грн для потребителей.

Напомним, в НАК посоветовали населению перейти от "поставщика последней надежды" к газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины", годовой тариф у которой в два раза меньше - 7,96 грн/куб м.