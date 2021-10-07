Украина Украина более чем в три раза увеличила объемы транзита газа в Европу

2021-10-07 09:21

По итогам сентября объем транспортировки газа из Евросоюза в Украину составил почти 665 млн кубометров – это рекордный показатель с начала 2021 года. Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составил 264 млн кубометров, сообщает Оператор ГТС Украины.

Всего за девять месяцев текущего года Украина импортировала 2,381 млрд кубометров газа, а экспорт и реэкспорт составил 1,149 млрд кубометров.

По сравнению с августом 2021 года импорт газа в сентябре вырос на 17% – на 98 млн кубометров. Лидером-экспортером газа в Украину оставалась Венгрия, доля которой от общих объемов импорта превысила 90% (603 млн кубометров).

Экспорт и реэкспорт газа в сентябре значительно вырос из-за увеличения поставок газа в Венгрию. Кроме венгерского направления газ экспортировали в Польшу – 9 млн кубометров.

"В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона – вырос импорт газа в Украину возрос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию – основной экспортер газа в Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода Северный поток-2", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.