Украина Шмыгаль рассказал, по какой формуле будут вводить накопительную пенсионную систему

2021-10-07 18:20

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет вводить обязательную накопительную пенсионную систему, не создавая дополнительной нагрузки на сотрудников и работодателей.

Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума.

"Мы будем вводить накопительную пенсионную систему по формуле 1+1, то есть по НДФЛ будет забираться одна частица, по ЕСВ вторая частица без нагрузки на бизнес, без нагрузки на людей, чтобы создать доверие", - пояснил глава правительства.

По его словам, за 30 лет Украина "не смогла ввести накопительный уровень пенсионной системы".

Напоминаем:

По оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, экономический эффект от внедрения накопительной пенсии - 477 млрд грн до 2030 года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что сейчас продолжаются дискуссии относительно того, как осуществлять запуск накопительного уровня пенсионной системы, по его словам, у государства есть несколько накопленных миллиардов гривен в частных пенсионных фондах.

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, работником и правительством без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда, заявили во Всемирном банке.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.