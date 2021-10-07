Украина НБУ насчитал "на руках" у населения до $35 млрд

2021-10-07 22:00

Центробанк оценил объем средств, который находятся вне банковской системы после 2010 года.

Сбережения граждан Украины вне банковской системы оцениваются в $30-35 млрд. Такую оценку дал глава Национального банка Кирилл Шевченко в ходе Киевского экономического форума в четверг, 7 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд - в долларах, евро и гривне", - сказал Шевченко.

"Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков", - добавил глава центробанка.

Также Шевченко отметил, что у граждан есть 2,5 варианта инвестирования: депозиты, недвижимость и ОВГЗ, оцененные им в 0,5.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что украинцы держат "в тени" 50 миллиардов долларов незадекларированных доходов.

Как известно, с 1 сентября в Украине заработала налоговая амнистия, в ходе которой граждане могут легализовать незадекларированные доходы. За первый месяц задекларировали активов на 56,5 млн грн, заплатив 3 млн налогов.