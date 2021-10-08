Украина Стали известны детали смерти депутата Антона Полякова - едва стоял на ногах, но ехал в ресторан

2021-10-08 10:13

В сети появилось первое фото, как утверждается, с места смерти народного депутата Антона Полякова. Снимок утром в пятницу, 8 октября, опубликовал Telegram-канал Монастырь.

Также этот канал приводит некоторые подробности смерти народного избранника. Якобы водитель такси подобрал Полякова в районе Ленинградской площади. Нардеп попросил подвезти его к какому-то ресторану.

"При этом нардеп еле стоял на ногах и от него разило алкоголем. Уже в машине Полякову стало совсем плохо", - утверждается в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по словам водителя такси, пассажир сел в машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

"По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД", - сообщили в Офисе генпрокурора.

А паблик Политика Страны приводит слова таксиста Эльмира М., который, как утверждается, является гражданином Азербайджана. Он рассказал, что подобрал Полякова у дороги по адресу проспект Соборности 2, когда тот ловил машину.

"Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян", - рассказывает таксист.

Водитель машины нарушил правила дорожного движения и его остановила полиция. После чего и обнаружилось, что нардеп находится на заднем сидении без сознания.

"Вызвали скорую помощь. Его еще откачивали минут 30. Но реанимировать не смогли", - говорит источник паблика в полиции.

С кем и как он выпивал сейчас полиция устанавливает по камерам наблюдения.