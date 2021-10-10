Украина Украинцы получат до 10 тысяч гривен на коммуналку: как оформить субсидию

2021-10-10 14:30

Некоторые категории граждан могут получать субсидии до 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Помощь от государства в таком размере имеют возможность получить многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа.

В среднем же, по прогнозам министерства, в этом отопительном сезоне домохозяйства получат по 1900-2000 гривен на оплату коммуналки.

Оформить субсидию можно несколькими способами, выбрав для себя самый удобный:

обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ;

обратиться в орган социальной защиты населения;

отправить документы через "Укрпочту";

онлайн на сайте Минсоцполитики.

Подчеркнули также, что в сентябре численность получателей субсидий увеличилось на 100 тыс. За последнюю неделю в органы соцзащиты поступило более 32 тыс. заявлений по оформлению выплат.