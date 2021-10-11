Украина В крови погибшего нардепа Антона Полякова обнаружены алкоголь и наркотик метадон

2021-10-11 10:44

В полиции подтвердили, что в крови погибшего нардепа Антона Полякова была небольшая доза алкоголя и метадона. Об этом в эфире ток-шоу Хард с Влащенко заявил представитель Министества внутренних дел Артем Шевченко, передает УНН.

По его словам, судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего есть кроме алкоголя, небольшой дозы, также такое вещество как метадон.

"Но, какой именно это был метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и, как это могло повлиять на смерть потерпевшего - будет установлено после глубоких исследований", - заявил Шевченко.

Он также отметил, что сейчас следствие рассматривает версию, как самостоятельного приема этих веществ Поляковым так и версию, что он был отравлен. Однако подозрения в деле еще никому не вручены.

Напомним, нардеп Антон Поляков умер в ночь на пятницу, 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

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