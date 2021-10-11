Украина Евробляхи стали конфисковывать: на водителей заводят уголовные дела

2021-10-11 17:00

Не все автомобили на еврономерах получают легализацию, их изымают в ходе экспертизы в МРЭО.

Как рассказал UBR.ua юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук, минимум одна евробляха в день сталкивается с подобной ситуацией, когда на этапе постановки машины на учет и в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждения или полное отсутствие VIN-кода.

"Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер", – говорит Иван Казачук.

В случае возникновения каких-либо сомнений, юрист рекомендует обратиться к специалисту с соответствующей квалификацией, который подскажет, нужно ли пробовать очистить номер различными химическими реагентами, чтобы все символы были читабельными. А также поможет найти дублирующие таблички.

Бывают ситуации, когда выявленные недостатки при попытке идентифицировать номер в МРЭО – несущественные, и там могут разрешить забрать автомобиль, чтобы получить дополнительные справки, экспертизы, подтверждающие VIN-код, и затем прийти на дооформление. Но это скорее редкость, чем правило.

В целом уделять столько внимания VIN-номеру еще до начала растаможки эксперты призывают прежде всего из-за того, что в случае выявления каких-то более существенных проблем во время экспертизы, как, скажем, повреждение, отсутствие или врезание VIN-кода, водитель подводится под уголовное дело.

Тогда же конфискуют автомобиль и уплаченные при растаможке деньги водителю никто не вернет.

"Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать, потому что согласно законодательству при выявлении "перебитого" номера, сотрудники МВД должны изъять авто", – отмечает Казачук.

Дело в том, что евробляха за весь период пребывания в стране нигде, кроме МРЭО экспертный осмотр не проходит. Задача таможни, в свою очередь, заключается только в том, чтобы сверить номер кузова с тем, который значится в документах, и вдобавок возможно проведение поверхностного осмотра, но не более.

На сертификации транспортное средство также проверяют, но только на соответствие безопасности эксплуатации.

"Поэтому, согласно нашим законам, полноценная проверка осуществляется только на этапе постановки на учет. Получается, что машина проходит все этапы растаможки, и уже при осмотре сертифицированным экспертом при постановке на учет можно узнать, что были какие-то вмешательства или код поддельный", – заметил в беседе с UBR.ua глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

После того, как приезжает полиция и открывается уголовное дело, человеку нужно будет доказывать все его обстоятельства, как оно произошло, и уже в судебном порядке доказывать свою невиновность.

Причин возникновения проблемы может быть несколько: или на автомобиль утеряны документы, поэтому по настоящему VIN-коду он зарегистрированным быть не может, либо же машина все же краденая. И скорее всего ситуация возникла еще в Польше или Литве, где евробляха была изначально зарегистрирована.

"Там также нет такого понятия, как обязательный экспертный осмотр. Когда, например, в Польше вы переоформляете машину, никто даже не выходит на нее посмотреть. Там просто делают договор купли-продажи, выдают новые документы и автомобиль едет. Поэтому вообще неизвестно, когда эта манипуляция с VIN-кодом была сделана", – говорит Бучацкий.

Но чем старше машина, предупреждает эксперт, тем легче переделать VIN-код. В более новых моделях номер кузова может быть выбит на 10-12 разных точках в автомобиле: будет основной номер и дублирующие его. Все зависит от модели.