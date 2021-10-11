Украина Украинцам напомнили о переводе часов на зимнее время

2021-10-11 18:00

В Украине вот уже 40 лет переходят на зимнее время, причем в парламенте неоднократно пытались убрать необходимость сезонного перевода часов. Так, 3 марта Верховная Рада приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" в первом чтении.

Нужно ли переводить часы в этом году...

Новый проект закона предусматривается установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время, что освобождает жителей от скачков на час вперед-назад. Однако Рада не смогла принять проект закона во втором чтении и отправила документ на доработку. Так что в 2021 году украинцы снова переведут часы на зимнее время.

Когда и куда переводить час

Переводят часы на зимнее время в последнее воскресенье октября, которое в этом году выпадает на 31 число, воскресенье. Так как время переводят на час назад, украинцы смогут дольше поспать на выходных.