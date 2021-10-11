Украина Старт отопительного сезона: какими будут тарифы и кому придется мерзнуть дольше всех

2021-10-11 18:20

В Украине стартовал отопительный сезон 2021/2022, однако, жителям некоторых регионов придется потерпеть еще несколько недель.

Так, учитывая прогнозы погоды (все помнят, что отопление включают, когда три дня держится среднесуточная температура воздуха +8 градусов), на западе и севере страны было решено начать отопительный сезон.

В частности, уже отапливаются социальные объекты в Киеве (населению обещают пустить тепло 12 октября), Хмельницком, Тернополе и Виннице. 11 октября подадут тепло в школы, детсады и больницы Житомира, Черновцов, Луцка, Чернигова и Львова.

Дольше всех будут мерзнуть одесситы. Отопительный сезон в Одессе стартует, по предварительным данным, 1 ноября, так как именно тогда стабильно похолодает в южных областях.

Что касается тарифов, то с недавних пор украинцы могут выбирать для себя наиболее выгодную цену. Существует три вида тарифов: годовой (с фиксированной ценой, в данном случае до 30 апреля 2022, стоимость колеблется от 7,80 гривен до 13,50 гривен за кубометр газа); месячный (стоимость газа меняется каждый месяц, поставщики ставят от 7,99 гривен до 31,06 гривен за кубометр газа) и поставщик последней надежды (если поставщика лишили лицензии или он обанкротился, то потребителей будет обслуживать "Нафтогаз", с тарифом 16,56 гривен за кубометр газа. Но это только сроком на 60 дней).

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут оформить субсидию на оплату коммуналки. В этом отопительном сезоне можно рассчитывать на помощь от государства в размере до 1900 - 2000 гривен ежемесячно. При этом многодетные семьи и детские дома семейного типа могут получать до 10 тысяч гривен.